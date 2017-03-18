（中央社記者邱俊欽桃園18日電）機場捷運昨天晚間傳出號誌異常，班次嚴重誤點，緊急轉為手動控制處理列車班次。



有旅客反映，昨天晚間在山鼻站有軌道異常現象，造成班次走走停停，還被滯留在機捷列車中數十分鐘，過程走走停停，大部分時間停擺不前。



桃園捷運公司深夜表示，由於號誌發生異常狀況，已經緊急轉為手動控制，並請各站漏夜處理，會將旅客全部運輸完畢後才結束營業，並呼籲旅客不要擔心。



桃捷公司也表示，這是機捷通車以來第一次面臨到嚴重訊號異常狀況，至於意外發生主因，仍待進一步檢查。1060318