美國職籃NBA，金州勇士以122比92輕取奧蘭多魔術，勇士拿下本季第54場勝利，隊史第一次連續三年登上太平洋區例行賽的分組第一名。克里夫蘭騎士則以91比83打敗了猶他爵士。



（陳楷報導）



勇士的湯普森對魔術開賽就連進五個三分球，第一節拿下21分比魔術全隊20分還多一分，魔術第二節還發生六個球員一起在場上的烏龍多領一次技術犯規，上半場最多落後勇士36分。杜蘭特受傷以後勇士八場比賽輸掉三場，這場也是勇士一個月以來第一次以20分以上的差距擊敗對手。



勇士兩分球命中率超過六成五，柯瑞第一節腳踝翻船仍然帶傷打完比賽貢獻25分九助攻，湯普森29分，格林九分11籃板六助攻，帕朱利亞十分十籃板。魔術命中率則不到三成八，裴頓13分八籃板，佛塞維奇十分八籃板四助攻。



騎士的羅夫傷癒歸隊出戰爵士打了19分鐘貢獻十分九個籃板，爾文21分不過打完三節就因為膝蓋不舒服提前退場，後衛荀波特也扭傷肩膀，第四節換詹姆斯獨得17分，全場六成五的命中率33分10籃板六助攻。爵士戈貝爾20分19籃板，海華德13分五籃板，強森跟英格斯各12分。



