NBA 勇士連三年分區冠軍 騎士剋爵士中廣新聞網 (2017-03-17 16:10)
美國職籃NBA，金州勇士以122比92輕取奧蘭多魔術，勇士拿下本季第54場勝利，隊史第一次連續三年登上太平洋區例行賽的分組第一名。克里夫蘭騎士則以91比83打敗了猶他爵士。
（陳楷報導）
勇士的湯普森對魔術開賽就連進五個三分球，第一節拿下21分比魔術全隊20分還多一分，魔術第二節還發生六個球員一起在場上的烏龍多領一次技術犯規，上半場最多落後勇士36分。杜蘭特受傷以後勇士八場比賽輸掉三場，這場也是勇士一個月以來第一次以20分以上的差距擊敗對手。
勇士兩分球命中率超過六成五，柯瑞第一節腳踝翻船仍然帶傷打完比賽貢獻25分九助攻，湯普森29分，格林九分11籃板六助攻，帕朱利亞十分十籃板。魔術命中率則不到三成八，裴頓13分八籃板，佛塞維奇十分八籃板四助攻。
騎士的羅夫傷癒歸隊出戰爵士打了19分鐘貢獻十分九個籃板，爾文21分不過打完三節就因為膝蓋不舒服提前退場，後衛荀波特也扭傷肩膀，第四節換詹姆斯獨得17分，全場六成五的命中率33分10籃板六助攻。爵士戈貝爾20分19籃板，海華德13分五籃板，強森跟英格斯各12分。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【H-CT】簡約咖啡色輕巧俱全真皮腰包(A215-Z)
- Galtiscopio 迦堤 給擁抱小熊系列腕錶-熊15-白盤玫瑰框/白
- TRISTAR TAH-254 四節式扳扣鋁合金腳架(加贈BH-20雲台)
- OPTOARTIST 84x84 1:1手拉壁掛式布幕 (100吋)
- 草本之家-御天本草酵素液(日本桑黃+牛樟芝)750mlX3瓶
- Diadem 黛亞登 都會三眼計時陶瓷腕錶-黑x玫塊金/41mm
- 德國classic world寶寶活力手推車
- 【TAISH】日內瓦雙人座獨立筒皮沙發
- 【法國時尚Lipault】簡約時尚漆皮馬鞍包(耀岩黑)
- GEORG JENSEN 喬治傑生-CONCAVE系列極簡拉絲鋼面鑽圈女錶-
黃河鯉魚大樂透第17030期預測：前區偶數多出【北京新浪網】
打工男子中大樂透1000萬：先換個大房子改善生活【北京新浪網】
林書豪第3節重現林來瘋 美記者盛讚【中央社】
人物|火箭連長化身湖人政委 教小將們走出逆境【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》