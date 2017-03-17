勇士痛宰魔術 一吐過去幾場5負3勝怨氣中廣新聞網 (2017-03-17 15:40)
在過去八場比賽戰績只有5負3勝的勇士隊，今天在主場一吐怨氣，以122比92大勝魔術隊，浪花兄弟合取54分。
勇士隊投籃命中率比魔術隊高出足足兩成，尤其是助攻多了21個。第一節湯普森就狂砍21分，以34比20領先了14分，領先分數並逐節擴大。全場湯普森拿下29分5助攻4籃板，包括5顆三分球。柯瑞貢獻25分9助攻，3分球兩顆。伊戈達拉14分6籃板，帕楚利亞10分10籃板。
魔術隊12人都有得分，但只有四人得分上雙，佩頓13分8籃板，隔鄰13分4籃板。
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