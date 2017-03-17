雷霆輕取暴龍 威少本季第34次大三元中廣新聞網 (2017-03-17 15:40)
雷霆出戰暴龍，以123比102輕鬆獲勝，威少再度以24分16助攻10籃板拿下大三元，距離拿下整個賽季平均大三元的紀錄愈來愈近了。
雷霆隊雖是客場出賽，但全方位數據都遠優於主場球隊，威少個人在第三節就完成24分10籃板16助攻的全面數據，寫下個人本季第34次、生涯第71次大三元。雷霆隊全隊共7人得分上雙，還比對手多出15個籃板跟18個助攻。
暴龍隊德羅讚22分，勞瑞缺陣。
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