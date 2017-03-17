（中央社記者李宇政台北17日綜合報導）詹詠然和辛吉絲（Martina Hingis）今天闖進印地安泉網賽女雙決賽，這也是今年兩人搭檔的第3站，首度晉級決賽，將尋求聯手以來的第1冠。



詹詠然和辛吉絲名列第6種子，今天在準決賽以7比6（7比5）、7比5，力克頭號種子美國選手桑茲（Bethanie Mattek-Sands）和捷克女將莎伐洛娃（LucieSafarova），晉級決賽。



詹詠然和辛吉絲聯手第1站在杜哈晉級4強，第2站在杜拜止步8強，如今有望首冠。詹詠然在臉書表示，「本賽事已經拿下4場勝利了，剩下最後1場球，繼續努力。」1060317