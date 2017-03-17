北韓女子冰球隊擬參賽 南韓：循例處理中央社 (2017-03-17 15:00)
（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）對於北韓有意參加4月初在南韓江原道開幕的世界女子冰上曲棍球錦標賽，南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會表示，此事應根據國際慣例和大賽相關規定來處理。
南韓聯合新聞通訊社報導，作為2018年平昌冬奧測試賽，世界女子冰上曲棍球錦標賽將於4月2至8日在南韓江原道江陵市舉行，北韓女子冰上曲棍球隊已申請參賽。
據報導，南韓女子足球隊將於4月初訪問平壤，參加2018年女子亞洲杯預賽。1060317
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