WBC／組最強中華隊 期待中職做得到NOWnews今日新聞 (2017-03-17 15:15)
吵嚷多時的中華隊組訓問題，在新任體育署長林德福溝通協調之後，未來奧運、經典賽及世界12強等一級賽事，將由中華職棒聯盟負責，整個事情總算告一段落，希望中職能扛起這個重責大任，組成最強中華隊取得2020年東京奧運的參賽資格。
過去的就讓它過去，我們不想再去追究過去10年來棒球界紛擾不斷的責任歸屬，但希望未來無論是體育署、中職或棒協都能記取教訓，放寬心胸、傾聽各方聲音，溝通、溝通再溝通，整合出最好的辦法來組成最強的中華隊。
未來體育署及中華職棒應盡速做好這些事情，首先應組成一個類似「選訓小組」的組織，成員要廣納棒球界各方人士，為組成最強中華隊規劃出一個方向。不要讓人有中職「關起門」自己搞的感覺，畢竟中華隊是屬於全民的。
第二，應趕快確定中華隊總教練人選，不管是本土或外籍，只要這名總教練能夠整合出最佳戰力，相信國人都會支持。
第三，中華隊總教練及教練團組成之後，盡速選出備戰的大名單。
這幾年日本為備戰經典賽（WBC）的模式應可供國人參考，日本隊2013年沒能在經典賽三連霸，他們為了要重返榮耀，很快地就訂下方針與策略，一步步朝目標前進。
這幾年來日本隊季前及季後，都會與中職明星隊、歐洲聯軍、荷蘭隊、墨西哥隊，甚至是美國大聯盟明星隊進行對抗賽。中職也應當要有這個準備，讓教練團能在一次又一次高張力的實戰中，找出最強的中華隊陣容。
兩年很快就會過去，2019年就是爭取東京奧運參賽資格的關鍵年，體育署、中職、棒協等各單位都要捐棄前嫌，通力合作，以讓中華隊打進東京奧運為唯一目標，相信台灣棒球界一定做得到。
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