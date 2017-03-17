林書豪重返麥迪遜花園 籃網連勝尼克中廣新聞網 (2017-03-17 14:40)
美國職籃NBA，布魯克林籃網隊五天內第二次碰上紐約尼克，林書豪重返麥迪遜花園，得到15分傳出八次助攻，而且籃網又以121比110打敗尼克，籃網最近六場比賽拿下三場勝利，尼克最近五場只贏了一場。
（陳楷報導）
尼克對籃網上半場17次罰球全進，加上五成命中率最多領先籃網11分；籃網上半場三分線外出手16次只進兩球，但第三節卻在短短兩分半鐘內連進五個三分球，林書豪不但傳出兩次助攻一次抄截還投進兩球，讓籃網第三節猛攻38分，籃網終於結束了對東部聯盟球隊的14個月以來的客場33連敗。
林書豪轉隊籃網以後首度在麥迪遜花園球場出賽，上場30分鐘出手16次只進五球，15分八次助攻四個籃板兩次抄截只有一次失誤，何利斯傑佛遜20分10籃板，羅培茲24分，新人拉佛特13分七籃板。
尼克吞下本季第42場敗仗，確定連續四年勝率不到五成。羅斯22分，安東尼17分六籃板五助攻，湯瑪斯15分10籃板，替補歐昆23分八籃板。尼克目前戰績排名聯盟倒數第六，距離東區季後賽還落後六場半勝差幾乎絕望，準備季後的樂透選秀。
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