WBC／6名投手聯手 多明尼加完封委內瑞拉NOWnews今日新聞 (2017-03-17 14:44)
經典賽（WBC）八強複賽，多明尼加隊6名投手聯手壓制委內瑞拉隊的打擊火力，終場多明尼加3比0完封委內瑞拉，戰績1勝1敗，要打進四強仍有機會，委內瑞拉兩戰全敗。
此戰多明尼加由Edinson Volquez先發，投4.1局用了71球，被擊出4支安打沒失分，三振6次、保送2次，表現精采。
Volquez退場之後，Fernando Abad、Hansel Robles、Dellin Betances、Alex Colome、Juerys Familia接連上陣，也都壓制了委內瑞拉隊的打擊火力。委內瑞拉雖擊出8支安打，與多明尼加一樣多，但串連不起來仍無法得分。
委內瑞拉隊先發投手Jhoulys Chacín投的也很好，直到5局下才被Gregory Polanco轟陽春彈失分。Chacín先發4.1局投了85球，被擊出3支安打包括1轟，失1分，三振、保送各3次。
多明尼加隊7局下Polanco率先敲出安打帶起攻勢，Manny Machado獲保送之後，Robinson Cano擊出安打，打回第2分，8局下Nelson Cruz轟陽春砲，委內瑞拉隊已無力反攻。
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