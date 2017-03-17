（中央社記者李宇政台北17日電）教育部體育署長林德福今天表示，沒說要停掉超級籃球聯賽（SBL）後做職業籃球，是要如何讓SBL再現風華。



前行政院體育委員會主任委員林德福上午接任體育署長，林德福在體委會主委任內，促成中華職業棒球聯盟和台灣職棒大聯盟合併，西元2003年成為中華職業棒球大聯盟，而中華職業籃球聯盟2000年解散，林德福2003年催生SBL至今。



SBL職業化議題，林德福表示，有跟籃球大老談過，他從沒說要停掉SBL後做職籃，沒講過這樣的話。



他說，SBL也會有些疲態，如何把SBL再推向另一個高峰，已交換過意見，如加強行銷，比賽加點歡樂元素。1060317