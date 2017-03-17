體育署長交接 林德福上任中央社 (2017-03-17 14:31)
教育部體育署署長交接典禮，17日在體育聯合辦公大樓舉行，新任體育署長林德福（右）從監交人教育部長潘文忠（中）及體育署代理署長王水文（左）手中接下印信。中央社記者鄭傑文攝 106年3月17日
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