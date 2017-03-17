近期狀況相當低迷的勇士，今天主場面對東區倒數第二的魔術，球員狀況似乎有回升的跡象，Klay Thompson（湯普森）首節就狂轟21分，Stephen Curry全場攻下25分，勇士就在「浪花兄弟」帶領下，終場以122：92大勝魔術30分，連續三年在大西洋組稱霸。

曾在2015年1月23日面對國王時，創下NBA個人單節最高37分的Thompson，今天首節再度狂轟21分，這也是他生涯第7次單節攻下20分以上的分數，得分爆發力相當驚人。

Curry攻下25分9助攻，開賽時右腳出現受傷情況，退場短暫治療後並無大礙，Andre Iguodala貢獻14分，Zaza Pachulia貢獻10分10籃板「雙十」成績，勇士也以54勝14敗確定連續第三年在大西洋組封王。

魔術Elfrid Payton攻下13分8籃板2助攻，Jeff Green貢獻13分4籃板1助攻，兩人皆為全隊最高分，只可惜無法有效抵擋勇士的三分砲火，吞下近期的四連敗。