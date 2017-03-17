▲SBL四強賽桃園璞園 vs. 臺北達欣。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.16）

璞園在16日以81比67擊敗達欣，在7戰4勝制的系列賽中扳回一城、以1比3一息尚存，若想延長戰線、甚至上演驚奇逆轉戲碼，防守絕對是首要關鍵。

璞園之所以能夠在「背水一戰」中搶勝，靠的便是高強度的肉博戰式防守，將達欣命中率壓制在32.8％，全場僅攻下67分，和前2戰平均攻下102.5分的表現大相逕庭。

尤其前3戰表現優異，平均可攻下14.3分的「阿飛」施顏宗，在第4戰僅有2分進帳，顯然已讓璞園找到應對之道，而除了「阿飛」手腳施展不開外，周儀翔、蘇翊傑也遭到璞園有效壓制，甚至連最具優勢的布拉（Sim Bhullar）都無法在內線予取予求，璞園大打焦土戰的防守強度相當驚人，若能保持會帶給達欣相當大的麻煩。

另外璞園在第4戰也提高進攻節奏，多讓較具速度的前鋒上陣，總教練麥班達也表明就此棄用低位進攻策略，全面提高團隊速度，如此一來林金榜、簡浩以及李啟瑋的進攻能力便會是璞園搶分關鍵。

尤其在前個系列賽表現優異的璞園隊長林金榜，面對達欣的防守明顯火力下降，若能及時找回手感、更加勇於出手會對璞園是一大利多。另外戴維斯（Quincy Davis）的中距離也會是璞園主要得分來源，在第四戰中屢屢看到戴維斯以此方式在布拉面前得分，若能保持便會讓達欣的防守更加辛苦。

至於達欣若想避免夜長夢多，盡快解決璞園晉級，周儀翔必須更加強勢地接管比賽，前4戰打完周儀翔平均僅有12.5分、投籃命中率27.7％、三分球命中率14.2％的表現，在對手全力防堵切入的狀況下，周儀翔若不能及時找回外線手感會打得相當艱辛。

另外在對手將全面採用鋒線、大打速度戰的同時，達欣必須要更加掌握自身節奏，有效將球交至布拉手中，在場上擔綱「延伸4號」位置的施顏宗、林宜輝必須有所表現，如此才能讓璞園的防守顧此失彼，進而取下勝利。

面對璞園的彭俊諺、陳堅恩，達欣主控蘇翊傑的經驗都是一大優勢，如何更有效掌握全隊節奏，並利用自身優勢製造璞園後場更多麻煩，蘇翊傑的表現也會左右著達欣勝負。

另外罰球也會是達欣此系列賽重要環節，達欣4戰下來平均每場可獲得29.7次罰球，比璞園的17.7次多上不少，但命中率僅58.8％，不如璞園的64.7％，若能更加有效在罰球線上取得分數，達欣的勝算會更加提高。

陷入絕境的對手最為難纏，達欣若無法盡快解決璞園，戰線拉長只會讓自己更加不利，至於璞園是否能延續前一場勝利的氣勢，持續在退無可退的狀況下搶勝，關鍵第5戰，18日下午5點在板橋體育館開打。