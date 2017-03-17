國際奧會今天宣佈，2020年東京奧運，棒球和壘球項目，會有部份比賽在福島舉行。



2008年開始，被排除在奧運競賽項目外的棒球和壘球，2020年將重返奧運，國際奧會今天通過把福島棒球場，列入比賽場地，多數比賽還是會在東京附近的橫濱體育場舉行。



福島在2011年的三一一海嘯時，發生核災，東京奧運籌備會認為，透過奧運，日本可以讓全世界看到福島災後復原的成果。



