金塊今天在自己主場迎戰來訪的快艇，金塊靠著中鋒Nikola Jokic（約基奇）繳出本季第5次大三元以及Will Barton攻下生涯新高的35分帶領下，終場以129：114大勝，並且賞給快艇三連敗。

Jokic今天上場30分鐘，繳出17分14籃板11助攻的大三元成績，達成本季第5次的大三元，同時也追平了在1993－94年馬刺中鋒「海軍上將」David Robinson高懸23年的紀錄。

Jokic本季表現相當出色，平均繳出16.1分9.4籃板4.6助攻0.8抄截0.8火鍋，來自塞爾維亞的他，擁有不錯的傳球視野，本季頻頻傳出令人驚豔的妙傳助攻，更是金塊不可或缺的禁區主力。

Barton攻下本季新高的35分，外帶5籃板3助攻，因背傷缺陣9場的「半獸人」Kenneth Faried今天重回戰場，上場18分鐘攻下12分6籃板1助攻。

「船長」Chris Paul貢獻18分14助攻，J.J. Redick則攻下全隊最高的22分，三分球6投4中，「小河流」Austin Rivers替球隊攻下17分，只可惜快艇還是吞下三連敗。