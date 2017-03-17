林德福：市場不大 沒中華隊公司想法中央社 (2017-03-17 13:24)
（中央社記者李宇政台北17日電）中華隊在世界棒球經典賽（WBC）失利後，外界有建議模仿「日本武士」組公司，但教育部體育署長林德福今天表示，沒籌組公司想法，中華職業棒球大聯盟僅4隊，市場不是很大。
西元2013年WBC日本隊尋求衛冕失利後，職棒、業餘達共識，合組公司，國家隊稱為「日本武士隊」；中華隊在本屆WBC失利後，有矛頭指向中職和中華民國棒球協會互鬥，有模仿「日本武士」組公司建議。
林德福在接任體育署長典禮後表示，一開始就沒組公司想法，至於是否要增加職棒隊數，還要與中職討論。
他說，未來WBC等一級賽事，中華隊組訓賽由中職負責，組最強國家隊是體育署、中職和棒協共識，而要組最強國家隊，除球員，總教練也很重要，不排除找外籍總教練。
「總教練不能一次賽會挑一次，應該要有任期制，像CEO（執行長）的概念」林德福表示，所有後勤支援都要在總教練要求下，儘量達成總教練需要。1060317
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Folli Follie 超薄典雅陶瓷錶(小)
- TF Est. 1968 Rose automatic 碳纖維機械錶-黑x玫瑰金/44mm
- 人因 i-Sport2 運動型全功能行車記錄器 CR22Y
- agnes b 仿舊漆點帆布手提包(大/ 紫)
- 【QNAP威聯通】TS-253A-4G 2Bay Nas(附遙控器)+【WD】紅標
- 【QNAP威聯通】TS-253A-8G 2Bay Nas(附遙控器)+【WD】紅標
- MIDO Baroncelli II 爵士時尚機械腕錶-黑/銀 M86004131
- BVLGARI 寶格麗B.ZERO1系列日月圖案鑲鑽精鋼手環式石英女仕
- Folli Follie 海洋精靈陶瓷腕錶-白x玫瑰金/38mm
- 【BenQ】GS1 攜帶式戶外露營投影機(300流明)
黃河鯉魚大樂透第17030期預測：前區偶數多出【北京新浪網】
打工男子中大樂透1000萬：先換個大房子改善生活【北京新浪網】
林書豪第3節重現林來瘋 美記者盛讚【中央社】
人物|火箭連長化身湖人政委 教小將們走出逆境【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》