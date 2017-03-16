楊一展秀大肌肌 周孝安不肯輸：我露下半身！NOWnews今日新聞 (2017-03-16 22:32)
最新華劇《我的愛情不平凡》由楊一展、蔡黃汝（豆花妹）、周孝安及陳敬宣等人搭檔演出，楊一展在第一集就大方展露胸肌，同樣也有好身材的周孝安則表示，還沒接到拍脫戲的指令，但自己平常就有在健身，隨時準備好、尺度無上限，「一展露出胸、腹肌上半身，我就露下半身，但我指的是小腿的部分。」他一席話讓陳敬宣鄙棄「誰要看小腿啊！」
楊一展和周孝安分別是女星江祖平的前後任男友，雙方屢傳不合甚至互嗆不同台，兩人異口同聲澄清「假如真是如此，怎麼可能演同一部戲」，楊一展也強調「這是沒有的事，不然一起工作也太痛苦！」
蔡黃汝（豆花妹）挑戰扮演黑幫老大，以一頭亮麗短髮造型現身，她說整個人變得很不一樣，講話變得更爽朗直率；楊一展讚她打得比替身還好，讓她一度害羞臉紅，只不過她也表示雖然手臂、手腕及脖子都打到受傷、瘀青，但為了畫面精采，全都是不假他人之手自己來。
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