▲六月慶生，李易獻驚喜。（圖／明悅整合行銷，2017.03.16）

同公司的六月、陳怡蓉、陳艾熙，都是3月壽星，貼心的經紀公司明悅整合行銷工作室，15日選在楊祐寧家的火鍋店，為三人慶生。陳怡蓉因為要回高雄幫妹妹顧孩子，因此無法出席，但大方送上6瓶香檳同歡。李易也特別送上價值約10萬元新台幣的Tiffany鑽石項鏈、鑽石戒指，感謝愛妻六月這6年來的辛勞。

李易送禮超驚喜，先獻上鑽石項鏈為六月戴上，才說還有第二個禮物，秀出鑽戒，讓現場氣氛High到爆，眾人拱李易下跪為六月戴上戒指，讓觀看慶生直播的粉絲大大讚嘆有夠用心。李易這次的大手筆，讓六月笑問：「今年是不是賺很多？」但也感謝他的貼心。慶生會當天，六月剛好剪了新瀏海，換了新髮型，許多網友驚呼六月越來越年輕，李易笑虧愛妻：「因為她『採陽補陰』，所以我越來越老，她越來越年輕！」

▲六月（右）凍齡嫩顏太驚人，李易笑虧愛妻「採陽補陰」。（圖／明悅整合行銷，2017.03.16）

六月當媽後，一顆心都在家人身上，今年許下的願望，第一是希望兒子Star可以趕快長高，第二是希望女兒Shinny可以多睡一點，也加碼祝陳怡蓉可以趕快生子，祝福她「播種成功」！而陳艾熙許下希望大家身體健康的願望，當場被嗆老梗，第二個願望則是希望自己可以再瘦一些。

▲李易（左）甜寵六月，親親曬恩愛。（圖／明悅整合行銷，2017.03.16）

▲陳艾熙（右起）、六月一起切蛋糕，李易一旁陪伴愛妻。（圖／明悅整合行銷，2017.03.16）