訪港沒探望劉德華 吳宗憲：別打擾！NOWnews今日新聞 (2017-03-16 21:45)
吳宗憲晚間和女兒Sandy一起出席「緣兒童慈善基金會」公益活動，身為榮譽董事的他直言「我們有力出力、有錢出錢，我有4個小朋友，很有經驗，關懷兒童是最重要的事，取之於社會用之於社會，很開心能參與！」只不過他被問到打算捐獻多少錢時，四兩撥千斤表示「我來就是最大的貢獻啦！」
辛龍和他同場現身，他先是虧對方「因為他（指辛龍）中了4億7，等一下就看他怎麼表示了！」再問是否設定捐獻門檻，他則笑言「（辛龍）可能捐給我們『失憶』跟『回憶』吧！他說了沒中那個錢，做好事會比中4億7更開心。」
他日前參加香港國際電影節活動，也被關心有沒有去探訪摔馬受傷的劉德華，他回應「人家受傷別去打擾，他不會有事，希望早日康復。」
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