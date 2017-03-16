孫耀威喊好久沒來 吳宗憲公益撇節稅中央社 (2017-03-16 21:56)
（中央社記者王靖怡台北16日電）香港藝人孫耀威今晚登台挺公益，直呼好久沒來了；藝人吳宗憲澄清不是為節稅，被問到捐款金額時，以「我來就是最大的捐獻了」回應。
台北市緣兒童慈善基金會晚間在台北舉行成立大會，歌手蕭煌奇、辛龍、郭靜、魏如昀、家家等人獻唱，吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）壓軸合唱「屋頂」。創辦人陳又綾表示，希望大家可一起幫助更多有需要的小朋友。
孫耀威特地來台挺公益，下飛機就趕過來，明天又要搭機離台，他表示，這次連找朋友敘舊的時間都沒有，最近忙拍戲，也做些廣東歌，之後會有國語版，希望唱片公司能安排來台宣傳。
吳宗憲笑說，他有4個兒女，對照顧小朋友最有經驗，基金會是群策群力，取之於社會，用之於社會，真正盡一分力，希望國家未來主人翁得到更多幫助。
談起捐款金額，吳宗憲表示，「我來就是最大的捐獻了」，並澄清基金會不是用來節稅，直呼「亂講，怎麼可能」。
被問到辛龍捐多少？吳宗憲開玩笑說，「辛龍哥中了4億7，等一下看他怎麼表示」，再虧「可能會捐給我們失意跟回憶吧」，辛龍已說沒中樂透。1060316
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