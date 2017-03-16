



林明禎音樂能量蓄勢待發，將在四月底發行全新EP。近來她閉關配唱、練舞，更大動作為新歌變髮圖強，一頭充滿前衛炫酷及時尚嬌媚兩種風情的「粉櫻紫」短髮，耗時12小時剪燙染馬拉松後搶「鮮」曝光！

出道僅一年半，林明禎首開個唱將挑戰台北華山Legacy，問起她的感覺？她笑言：「說不緊張是騙人的！」談到初接下演唱會這令人「期待又怕受傷害」的挑戰時，她打趣稱：「那一刻覺得公司在跟我開玩笑嗎？但沒想到居然是來真的！收到通知的那幾天的確有影響到睡眠，心想認識我的人多嗎？我能做到嗎？心情真是挺複雜的！」儘管演出壓力爆表，在台上超級害怕穿高跟鞋跌倒、忘詞，但不服輸的她，下一秒便改換心境，勇敢對自己喊話：「有機會能在這麼多人面前表演自己的音樂作品，覺得很奇妙很珍惜，我已經開始想像所有畫面，很期待現場能帶給歌迷驚喜！」

過去向來聽聞「變髮」需要付出代價，自己第一次嚐到，果真苦難一籮筐，想要擁有一頭時尚又兼具空氣感的「粉櫻紫」短髮，可不是那麼簡單，整個「變髮」過程真的讓林明禎吃足苦頭，尤其染髮前需要全頭抹上化學髮劑「漂白」頭髮，這個大工程可是令她頭皮刺痛接連、奇癢無比，尤其還得乖乖在髮廊裡坐上一天，歷經了剪髮、漂白、染髮、再挑染等等長達12小時的無止盡步驟，一路到接近凌晨終於大功告成，讓林明禎徹底改頭換面、換上前所未有的新LOOK。

為了配合宣傳曝光期程，這段期間林明禎也同樣吃足苦頭，防止新髮型、髮色提前曝光，日前她出席香港、台灣兩地的電影宣傳如臨大敵，無時無刻都得戴著一頂妹妹頭長假髮跑通告，尤其在香港宣傳時遇上時冷時熱時悶的天氣類型，一度讓她悶在假髮內的頭皮發癢，但她絲毫不敢拆下，發揮強忍「癢」意有時一天工作下來10小時，就怕新髮型一不小心露餡。

為了強化歌唱肺活量，她更每天準時到健身房報到，除增強有氧運動，也每天花60分鐘跑步，如此用心，就是希望5月28日讚聲演唱會的舞台處女秀，能讓大家看到她多面向、全方位的改變。【林明禎 MinChen首場個人演唱會】5月28日14:30在台北華山Legacy，購票訊息請洽寬宏售票系統。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』