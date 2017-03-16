▲林明禎變髮圖強。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

大馬女神仙氣再升級！林明禎蓄勢待發推出全新EP，為此染了一頭前衛又時尚的「粉櫻紫」短髮，首波照片搶先出爐，露出精實腹肌，對著鏡頭嬌媚五連拍：

▲林明禎嬌媚5連拍。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

▲林明禎嬌媚5連拍。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

▲林明禎嬌媚5連拍。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

▲林明禎嬌媚5連拍。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

▲林明禎嬌媚5連拍。（圖／種子音樂提供，2017.03.16）

歷經了剪髮、漂白、染髮、再挑染等等長達12小時的無止盡步驟，讓林明禎徹底改頭換面、換上前所未有的新LOOK，連她自己看了都興奮笑說：「過去，粉紅色一直是我最懼怕的顏色，因為從小到大鮮少穿戴過粉紅色服飾，一開始聽到同事要把『粉紫色』的髮色套在我頭上，起初還真的很緊張，不過現在變出來的效果真的讓我amazing，我真的非常喜歡這次的新髮型！」

出道僅一年半，林明禎首開個唱就挑戰Legacy，問起她的感覺？她笑言：「說不緊張是騙人的！期待又怕受傷害。」並打趣稱：「那一刻覺得公司在跟我開玩笑嗎？但沒想到居然是來真的！收到通知的那幾天的確有影響到睡眠，心想認識我的人多嗎？我能做到嗎？心情真是挺複雜的！」

儘管演出壓力爆表，在台上超級害怕穿高跟鞋跌倒、忘詞，但不服輸的她，下一秒便改換心境，勇敢對自己喊話：「有機會能在這麼多人面前表演自己的音樂作品，覺得很奇妙很珍惜，我已經開始想像所有畫面，很期待現場能帶給歌迷驚喜！」