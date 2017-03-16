南韓歌手黃致列抵台 18日開唱中央社 (2017-03-16 20:53)
南韓歌手黃致列（圖）16日晚間搭機抵台，18日將應邀在台北開唱，他表示很開心，心情很好。圖為他從機場出關時開心揮手致意。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月16日
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