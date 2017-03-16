吳宗憲Sandy出席基金會晚會（1）中央社 (2017-03-16 20:53)
「財團法人台北市緣兒童慈善基金會」成立晚會16日在台北文華東方酒店舉辦，父女檔藝人吳宗憲（右起）、Sandy吳姍儒出席共襄盛舉。中央社記者吳家昇攝 106年3月16日
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