安以軒6月海島婚 秀結婚對戒中央社 (2017-03-16 20:53)
藝人安以軒15日登記結婚，經紀公司16日表示，今年6月初先辦海島婚禮，6月底台灣宴客，兩人結婚對戒由珠寶設計師Cindy Chao打造，以求婚時的鐵絲線圈戒指為雛形設計完成。（林炳存工作室abook studio提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月16日
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上一則：龍千玉後悔離婚 嘆該為孩子撐下去
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