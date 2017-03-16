藝人安以軒15日登記結婚，經紀公司16日表示，今年6月初先辦海島婚禮，6月底台灣宴客，兩人結婚對戒由珠寶設計師Cindy Chao打造，以求婚時的鐵絲線圈戒指為雛形設計完成。（林炳存工作室abook studio提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月16日