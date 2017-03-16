55歲台語歌手龍千玉（圖）接受節目「改變的起點」專訪，談起此生最大悔恨時，她坦言當初沒好好處理感情，如能重來，不會選擇離婚，「再苦都應該要為孩子撐下去」。（中視提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月16日