龍千玉後悔離婚 嘆該為孩子撐下去中央社 (2017-03-16 20:52)
55歲台語歌手龍千玉（圖）接受節目「改變的起點」專訪，談起此生最大悔恨時，她坦言當初沒好好處理感情，如能重來，不會選擇離婚，「再苦都應該要為孩子撐下去」。（中視提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月16日
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