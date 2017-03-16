老友齊聚 告別小王爺（1）中央社 (2017-03-16 20:52)
「小王爺陳麗麗最後的身影粉絲追思紀念會」16日在佛苑會館舉行，演藝老友們齊聚向永遠的小王爺告別。中央社記者鄭傑文攝 106年3月16日
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