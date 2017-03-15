奢華無極限！杜拜頂級精品酒店新開幕 業者積極來台搶客NOWnews今日新聞 (2017-03-15 07:30)
以高調華麗風格著稱的義大利精品品牌VERSACE，去年11月在眾家必爭之地杜拜，建立以義大利宮殿造型的「凡賽斯酒店(Palazzo Versace Dubai)」，不但掀起了時尚名流的關注，也成為品牌設計師跟風的榜樣。
在這旅遊盛行的時代，VERSACE相當看好亞洲觀光市場潛力，杜拜凡賽斯宮殿酒店副業務總監郭曉伊，遠從杜拜專程來到台灣，要向台灣旅客介紹杜拜的神祕風情及酒店LOGO獨有的設計風情與服務。
郭曉伊表示，杜拜凡賽斯宮殿酒店是參考16世紀義大利宮殿而設計的建築，室內空間延續了品牌金碧輝煌的風格，加入手繪的金雕天花板，顯得更加奢華氣派。酒店內共有215間豪華客房，1到6個複合臥室公寓，都是由品牌設計總監Donatella Versace一手包辦設計，從裝潢到家具擺設都洋溢著義式華麗的氛圍，真實呈現Versace富麗堂皇的世界。
每間客房室內設計也是別具特色，以古希臘神話故事為基礎，搭配上紅、藍、金等華麗的色彩，充滿古典奢華的夢幻氛圍，房間內的大部份物品，例如家飾配件、杯盤、寢具等，皆是Versace品牌產品，光是一組床套就要價近十萬元台幣。
這樣奢華的房間入住一晚至少萬元起跳，但是看好台灣旅客對杜拜旅遊熱度，飯店業者與可樂旅遊合作，將打破消費者的觀念，以親民實惠的價格帶領旅客飛往遙不可及的國度，完成此生最無憾的旅遊回憶。
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