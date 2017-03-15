英國或即日 開始「脫歐」北京新浪網 (2017-03-15 06:04)
據新華社電 英國議會上院13日晚投票通過「脫歐」法案，這為英國政府正式啟動「脫歐」掃清了法律程序上最後的障礙。英國首相在獲得女王授權后，即可啟動「脫歐」程序，開始與歐盟的談判。
當晚，議會上院分別以274票支持、135票反對和274票支持、118票反對的投票結果否決了此前自己提出的兩條「脫歐」法案修正案。
就在13日議會上院投票前幾小時，議會下院投票否決了上院提出的兩條修正案。這意味著，議會上院對下院妥協，最終通過「脫歐」法案。
本月早些時候，議會上院反對通過「脫歐」法案，並提出要求政府在法案中加入「保障在英居留歐盟公民權利」和「保證議會對英國在何種情況下能『脫歐』擁有更大決定權」兩條修正案。
輿論認為，英國首相特雷莎·梅最快將在14日啟動「脫歐」程序。政府此前曾表示，將在3月底前啟動「脫歐」程序。
今年1月，英國最高法院裁決，政府啟動「脫歐」程序需經議會批准。
按照歐盟法律，一旦英國啟動《里斯本條約》第50條、正式開啟「脫歐」程序，應該在2019年初完成與歐盟其他27個成員國的談判，如需延長談判時間，必須得到所有成員國的一致同意。
（原標題：英國或即日 開始「脫歐」）
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