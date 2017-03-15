在韓國部署攻擊無人機北京新浪網 (2017-03-15 06:04)
在朝鮮6日進行了4枚彈道火箭同時發射訓練后，多家媒體13日分別援引駐韓美軍及五角大樓消息報導，美國陸軍將在韓國全羅北道群山駐韓美軍基地永久部署「灰鷹」攻擊無人機系統及其操作人員。部署時間很可能是「明年初」。
駐韓美軍發言人克里斯多弗·布希13日發表新聞公報說，MQ-1C「灰鷹」無人機將被派往美國陸軍第二步兵師第二戰鬥航空旅，將「顯著提高駐韓美軍以及我們的韓國夥伴的情報、監控和偵察能力」。
美國五角大樓發言人傑夫·戴維斯同日證實這一消息，並在新聞發佈會上表示，部署將「於明年初開始」。
美國軍方同時表示，不光是韓國，美國陸軍計劃未來開始在各步兵師部署無人機系統，以提高情報獲取能力。
「灰鷹」遠程遙控攻擊無人機系統由美國通用原子能公司研發，是「捕食者」無人機的改良版，在偵察和監控技術配備上有所改進。它可在空中停留25小時，最高時速為309公里，最高飛行高度超過8800米，可攜帶「獄火」「毒刺」導彈以及「蝮蛇突襲」滑翔炸彈等多種武器。
駐韓美軍發言人布希此次對於部署「灰鷹」也明確指出，這是美軍首次公開無人機部署的消息。美國特洛伊大學首爾分校教授丹尼爾·平克斯頓稱，美軍此舉很可能是對朝鮮日益激烈的挑釁行為的武力回應。新華社專特稿
（原標題：在韓國部署攻擊無人機）
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