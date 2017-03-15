韓國官員14日透露，韓國政府正著手處理把前總統朴槿惠執政期間的檔案移送至國家檔案一事。

根據韓國法律，一旦這些文件被移送至作為「國家檔案」一部分的「總統檔案」，其保密期將為15年至30年，除非國會或法院授權「開綠燈」，否則外界無法查閱該檔案。

韓國「國家檔案」工作人員介紹，該機構已責成一個36人團隊開闢檔案廳館，用於儲存朴槿惠政府2013年至2017年期間的相關檔案。

依照慣例，韓國「國家檔案」致信青瓦台以及其他政府部門，敦促他們不得泄露或銷毀任何有關檔案。

韓聯社報導，該團隊正與多個政府部門展開磋商，以確定哪些檔案需要移交，以及具體移交期限。

此外，代行總統職權的總理黃教安14日退回12名青瓦台幕僚提交的辭呈，理由是眼下安全和經濟形勢嚴峻，「應避免國政運營出現真空，處理好懸而未決的事務」。

這12名青瓦台幕僚將參與前總統檔案的指定和移交工作、制定交接程序等，直到下屆政府成立。韓國憲法法院10日作出罷免朴槿惠的判決后，12名青瓦台幕僚13日集體請辭，以示承擔政治、道義上的責任。

不過，韓國政界有意見認為，青瓦台幕僚對總統遭彈劾負有一定責任，黃教安退回全部辭呈有可能招致批評。

新華社專特稿

（原標題：韓國著手移交總統檔案）