白天偏涼 晚上中部以北降雨增中央社 (2017-03-15 05:50)
（中央社台北15日電）中央氣象局預報顯示，今天白天只有迎風面東半部地區及東北角有短暫雨，西半部地區多為多雲的天氣；晚上隨著下一波水氣接近台灣，中部以北地區及南部山區降雨機率會再度提高。
氣溫方面，清晨將是這波冷氣團影響最明顯的時候，到了白天，中部以北及宜蘭地區因為下雨的情形變少，高溫會略回升1到3度，南部及花東則是因為冷空氣的影響明顯，氣溫會略降一點或持平，整體來說，各地白天還是會有偏涼的感覺。
台灣附近東北風也明顯偏強，上午台南以北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海上的浪也相當大，提醒海邊活動及海上作業的民眾注意安全。
空氣品質預報資訊，高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060315
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