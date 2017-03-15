原標題：歐盟多國捲入荷土外交戰，埃爾多安高調反擊默克爾

[環球時報赴荷蘭特派記者 任彥 環球時報駐德國特約記者 青木] 土耳其官方14日發表聲明，批評歐盟對土耳其「保持克制」的呼籲毫無價值。土耳其副總理努曼·庫爾圖爾穆什13日晚間宣布，暫不允許荷蘭外交官入境，「只有在我們提出的條件全部滿足之後」，此前回國休假的荷蘭駐土耳其大使范賴伊才可以踏上土耳其國土。作為回應，荷蘭外交部13日發佈旅遊警訊，稱土耳其全境「皆有恐怖攻擊的高風險」，提醒在土耳其的荷蘭公民保持警惕，並特別警告公民不要前往土耳其與敘利亞和伊拉克邊境旅遊。

荷蘭近日先後數次拒絕土耳其官員入境為4月的土耳其修憲公投宣傳造勢，並將驅車進入荷蘭的土耳其家庭事務部長卡婭「護送出境」，引發土當局不滿。荷蘭的立場得到歐盟多國聲援，丹麥取消了首相拉斯穆森與土總理耶伊爾德勒姆的會晤。拉斯穆森表示：「目前土耳其對荷蘭的抨擊，令這次會晤看上去無法置身事外。」奧地利、瑞士和德國等國也取消了最近幾天土耳其官員在其境內的造勢活動。德國總理默克爾周一對荷蘭表示「完全的支持和團結」。

土耳其總統埃爾多安在接受土耳其新聞頻道採訪時說：「默克爾女士，你為什麼在你們國家藏匿恐怖分子？」埃爾多安還說，土耳其將就其部長被禁止入境一事，在歐洲人權法院起訴荷蘭。他還建議生活在歐洲的土耳其人，不要為所在國的「反土耳其政黨」投票。

對於埃爾多安的指責，默克爾通過其發言人回應稱，指責她支持「恐怖分子」很荒唐，「默克爾總理無意參與這種挑釁遊戲」。瑞士《新蘇黎世報》14日對默克爾政府在土耳其威脅下的謹慎表示讚賞，認為這關係到難民危機。因為歐盟現在有求於土耳其，如果德國跟土耳其「撕破臉」，安卡拉可能會撕毀去年3月簽署的難民協定。屆時大批滯留在土耳其的難民可能湧入歐洲。

歐洲國家與土耳其緊張關係升級正值荷蘭大選倒計時之際，13日在鹿特丹，荷蘭首相呂特與極右翼的荷蘭自由黨領導人威爾德斯舉行電視辯論，就經濟、醫保、移民以及近期與土耳其關係等問題激烈交鋒。俄羅斯衛星網報導稱，在這一微妙時刻，最新的民調顯示，威爾德斯的自由黨支持率出現小幅上升，逼近呂特領導的自由民主人民黨，給15日的大選投票再增變數。

辯論中，呂特警告荷蘭民眾，英國脫歐和特朗普當選美國總統引發的「多米諾效應」應當引起足夠重視，而威爾德斯的勝算卻很大，「目前存在著很大的危險，3月16日，當我們從夢中醒來，很可能發現威爾德斯領導的黨成了最大政黨。」他隨即呼籲民眾終止民粹主義的泛濫，為荷蘭的未來投出正確的一票。

威爾德斯則繼續抨擊外來移民，要求關閉荷蘭境內的清真寺。他指責呂特的政府不值得信任，承諾勝選就啟動荷蘭脫歐進程。針對土耳其最新的外交動作，威爾德斯認為政府應當將土耳其駐荷蘭大使驅逐出境以示回應。

媒體分析普遍認為，土耳其與荷蘭此次不斷升級的外交爭端不僅有可能使土耳其加入歐盟的希望更加渺茫，也會對即將舉行的荷蘭大選造成影響。英國《金融時報》報導稱，這起外交爭端在荷蘭大選前上演，這意味著，圍繞荷蘭龐大的穆斯林少數族群的爭論，可能左右大選前最後幾天的選戰。為了抵禦競選主要對手威爾德斯的挑戰，謀求連任的現任首相呂特在移民問題上也採取了強硬立場。