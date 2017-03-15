原標題：老年人其實更愛冒險

新華社電 年輕人和老年人，誰更愛冒險？德國研究顯示，其實老年人更具冒險精神，但也更容易作出錯誤選擇。

普朗克人類發展研究所找來60位志願者，其中一半為18歲到30歲的年輕人，另一半為63歲到88歲的老年人。所有志願者都要回答105個選擇題，事關自己獲得金錢還是遭受損失。

研究人員在《心理學》雜誌發表文章說，結果顯示，老年人對前景更加樂觀、更敢選擇、更加無懼金錢損失的風險。他們將潛在的風險和收益等同視之，而年輕人更看重如何避免損失。

研究人員還發現，老年人更容易作出糟糕的決定，這或許與他們流體智力減退有關。流體智力指的是以生理為基礎的認知能力，比如記憶、運算、推理能力等。（荊晶）