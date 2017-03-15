原標題：特朗普要捐總統年薪

新華社電 美國白宮發言人斯派塞13日說，總統特朗普打算在今年年底把40萬美元年薪如數捐給慈善機構。按照斯派塞的說法，特朗普歡迎媒體幫他決定這筆錢的去處。

「總統的意向是在年底捐出他的薪水，」斯派塞在當天的例行新聞發佈會上說，「他向美國民眾作出過承諾。」

發佈會上，斯派塞稱特朗普希望媒體能在慈善機構的挑選上為他出謀劃策，「我們能避開（媒體）審查的辦法就是讓媒體來決定錢應該去哪」。

（閆潔）