特朗普要捐總統年薪北京新浪網 (2017-03-15 04:14)
原標題：特朗普要捐總統年薪
新華社電 美國白宮發言人斯派塞13日說，總統特朗普打算在今年年底把40萬美元年薪如數捐給慈善機構。按照斯派塞的說法，特朗普歡迎媒體幫他決定這筆錢的去處。
「總統的意向是在年底捐出他的薪水，」斯派塞在當天的例行新聞發佈會上說，「他向美國民眾作出過承諾。」
發佈會上，斯派塞稱特朗普希望媒體能在慈善機構的挑選上為他出謀劃策，「我們能避開（媒體）審查的辦法就是讓媒體來決定錢應該去哪」。
（閆潔）
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