原標題：韓著手移交總統檔案

新華社電 韓國官員14日說，韓國政府正著手處理把前總統朴槿惠執政期間的檔案移送至國家檔案一事。

據韓國法律，一旦這些文件被移送至作為「國家檔案」一部分的「總統檔案」，其保密期將為15年至30年，除非國會或法院授權「開綠燈」，否則外界無法查閱該檔案。

韓國「國家檔案」工作人員介紹，該機構已責成一個36人團隊開闢檔案廳館，用於儲存朴槿惠政府2013年至2017年期間的相關檔案。

依照慣例，韓國「國家檔案」致信青瓦台以及其他政府部門，敦促他們不得泄露或銷毀任何有關檔案。

此外，代行總統職權的總理黃教安14日退回12名青瓦台幕僚提交的辭呈，理由是眼下安全和經濟形勢嚴峻，「應避免國政運營出現真空，處理好懸而未決的事務」。（楊舒怡）