原標題：番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽補充公告

一、競賽項目名稱：番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽。

二、首次公告日期：2017年3月9日。

三、補充公告事項：競賽第一名方案原則上作為規劃實施的基礎方案。其他競賽要求仍按2017年3月9日發佈的《番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽報名公告》。

四、組織代理單位聯繫方式：

組織代理單位：廣東國和採購諮詢有限公司

辦公地址：廣州市越秀區先烈中路102號華盛大廈北塔18樓

郵政編碼：510075

聯繫人：楊先生（020-37625112）

傳真：020-37625228

聯繫郵箱：gdgh_zb@@163.com

網址：http://www.zgguohe.com

廣州漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽委員會

2017年3月14日