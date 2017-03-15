番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽補充公告北京新浪網 (2017-03-15 04:14)
原標題：番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽補充公告
一、競賽項目名稱：番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽。
二、首次公告日期：2017年3月9日。
三、補充公告事項：競賽第一名方案原則上作為規劃實施的基礎方案。其他競賽要求仍按2017年3月9日發佈的《番禺區漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽報名公告》。
四、組織代理單位聯繫方式：
組織代理單位：廣東國和採購諮詢有限公司
辦公地址：廣州市越秀區先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
郵政編碼：510075
聯繫人：楊先生（020-37625112）
傳真：020-37625228
聯繫郵箱：gdgh_zb@@163.com
網址：http://www.zgguohe.com
廣州漢溪長隆交通樞紐綜合體設計國際競賽委員會
2017年3月14日
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