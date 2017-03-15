土耳其熱氣球事故15名中國遊客受傷北京新浪網 (2017-03-15 04:14)
原標題：土耳其熱氣球事故15名中國遊客受傷
新華社電 中國駐土耳其大使館14日證實，土耳其中部旅遊勝地卡帕多基亞當天發生熱氣球事故，15名中國遊客受傷。
據土耳其阿納多盧通訊社報導，當天的事故發生在卡帕多基亞的格雷梅地區，3個熱氣球在著陸時遭遇大風，造成至少49名遊客受傷，傷員暫無生命危險。
中國駐土耳其大使館證實，傷者中有15名中國遊客，其中多數人為骨折，目前已全部送往當地醫院進行救治，使館正在進一步了解情況。土文化和旅遊部已派官員赴現場進行處置，並前往當地醫院看望傷者。
卡帕多基亞位於土耳其的中部，具有豐富的喀斯特地貌，每年有大量來自世界各地的遊客選擇乘熱氣球升空鳥瞰。此前也曾多次發生過熱氣球相撞、墜落等事故致遊客傷亡。今年2月發生的一起熱氣球墜落事故造成一名丹麥遊客死亡。
中國駐土耳其大使館提醒中國遊客乘坐熱氣球時需加強安全意識，注意防範風險。（施春 秦彥洋）
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