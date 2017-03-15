原標題：「讀心術」審罪犯有望成真

新華社電 同是犯罪嫌疑人，因為精神狀態不同，犯同樣的罪受到的刑罰可能完全不同。但如何判斷當事人真實想法？美國科學家嘗試將人工智慧與腦部掃描結合，開發出準確率驚人的「讀心術」。

英媒報導，弗吉尼亞理工大學神經學家邀請40名志願者模擬走私毒品，讓每名志願者攜帶一個手提箱「過境」，有的箱內裝「毒品」，有的則沒裝。

隨後研究人員用機能性磁共振成像技術掃描每人腦部，在機器學習等人工智慧幫助下分析掃描結果，得以精確判斷出何人知道箱內有問題以及何人明知攜帶「毒品」卻仍冒險「走私」。

研究結果發表於最新一期美國《國家科學院學報》月刊。專家介紹，這是業內首次僅靠神經生物學分析就能判斷對象是否有罪。這一發現有望用於司法審判，幫助法官量刑。（王鑫方）