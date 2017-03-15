原標題：韓初定5月9日選總統

新華社電 韓國總統朴槿惠遭彈劾下台，新總統選舉日期初步定在5月9日。

負責擬定總統選舉投票日期的行政自治部一名高級官員13日告訴韓聯社記者，內部初步確定5月9日為投票日，預計於本周在內閣會議上討論這一方案，隨後正式公佈日期。

韓國憲法法院10日做出裁決，支持對朴槿惠的彈劾，朴槿惠當天被罷免。這名韓國歷史上首位女總統從而成為首名被彈劾下台的總統。

按照韓國法律，總統被彈劾罷免次日起60天內必須舉行新一屆總統選舉，在投票日50天前公佈投票日期，因而選舉日期應在4月29日至5月9日之間。

這名行政自治部高級官員說，5月第一周公休日較多，為了提高投票率，因而選擇9日舉行選舉。（惠曉霜）