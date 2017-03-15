韓初定5月9日選總統北京新浪網 (2017-03-15 04:14)
原標題：韓初定5月9日選總統
新華社電 韓國總統朴槿惠遭彈劾下台，新總統選舉日期初步定在5月9日。
負責擬定總統選舉投票日期的行政自治部一名高級官員13日告訴韓聯社記者，內部初步確定5月9日為投票日，預計於本周在內閣會議上討論這一方案，隨後正式公佈日期。
韓國憲法法院10日做出裁決，支持對朴槿惠的彈劾，朴槿惠當天被罷免。這名韓國歷史上首位女總統從而成為首名被彈劾下台的總統。
按照韓國法律，總統被彈劾罷免次日起60天內必須舉行新一屆總統選舉，在投票日50天前公佈投票日期，因而選舉日期應在4月29日至5月9日之間。
這名行政自治部高級官員說，5月第一周公休日較多，為了提高投票率，因而選擇9日舉行選舉。（惠曉霜）
關鍵字：
上一則：刷臉可支付 無師能自通
下一則：刷臉可支付 無師能自通
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BALLY 皮夾．BALLY 吊飾．BALLY 化妝包．BALLY 手機．BALLY 提袋．BALLY 水餃包．BALLY 托特包．BALLY．BALLY 休閒鞋．BALLY 中夾．BALLY 手拿包．BALLY 牛皮 短夾．BALLY 眼鏡．Bally 長夾．BALLY 咖啡．BALLY 肩背包．BALLY 圍巾．BALLY 拉鍊 長夾．BALLY 拖鞋．BALLY 電腦．BALLY 彩妝．BALLY 短夾．BALLY 彩妝包．BALLY 鑰匙包．BALLY 背袋．BALLY 背包．bally 包包．BALLY 卡夾．BALLY 水餃．BALLY 郵差包
- 【HP】CE311A 原廠藍色碳粉匣
- Timex Ironman Bright 夏日亮彩運動腕錶-自信紫/43mm
- GOTO Leopard潮流時尚陶瓷腕錶-黑x白/39mm
- Ice-Watch 悸動系列 率性品味三眼記時手錶-藍/53mm
- 【Valentino Coupeau】1+1福袋組(精簡設計款自動金屬滑扣黑
- Jebely瑞士機械錶_聖莫里茲塔系列三眼造型-黑/42mm
- Arseprince 永恆知性陶瓷中性錶-文靜藍/33mm
- 【COACH】實搭耐用 PVC / 手提 / 肩背托特包(黑花)
- 【亞珈珞】天然乳膠三件式房間組四色可選(床頭+床底+獨立筒
- 【SKECHERS】運動系列 GLIDER(22724HPMT)
限韓令 在南韓工作中國大陸人也遭殃【NOWnews今日新聞】
美國怎麼還不和我們「坐下來談談」？【北京新浪網】
哪來的破衣？【北京新浪網】
土耳其警告荷蘭：你們將付出代價！【北京新浪網】
親手剪斷兒子性生活 辛巴威母子送醫治療【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》