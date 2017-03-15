原標題：美將在韓部署「灰鷹」無人機

新華社電 在朝鮮6日進行了4枚彈道火箭同時發射訓練后，多家媒體13日分別援引駐韓美軍及五角大樓消息報導，美國陸軍將在韓國全羅北道群山駐韓美軍基地永久部署「灰鷹」攻擊無人機系統及其操作人員。部署時間很可能是「明年初」。

美媒稱，美中情局已獲總統特朗普授權，可直接對疑似武裝分子進行無人機攻擊。

「鷹」落韓國

駐韓美軍發言人布希13日發表新聞公報說，MQ－1C「灰鷹」無人機將被派往美國陸軍第二步兵師第二戰鬥航空旅，將「顯著提高駐韓美軍以及我們的韓國夥伴的情報、監控和偵察能力」。

美五角大樓發言人戴維斯同日證實這一消息，並在新聞發佈會上表示，部署將「於明年初開始」。美軍同時表示，不光是韓國，美陸軍計劃未來開始在各步兵師部署無人機系統，以提高情報獲取能力。

「灰鷹」遠程遙控攻擊無人機系統由美國通用原子能公司研發，是「捕食者」無人機的改良版，在偵察和監控技術配備上有所改進。它可在空中停留25小時，最高時速為309公里，最高飛行高度超過8800米，可攜帶「獄火」「毒刺」導彈以及「蝮蛇突襲」滑翔炸彈等多種武器。

柏林自由大學東亞研究院的華萊士說，「灰鷹」無人機同時可與「阿帕奇」攻擊直升機相整合，以應對朝鮮半島的惡劣天氣。美國軍方今年早些時候已在韓國輪換部署了24架AH－64D「阿帕奇」直升機。

(海洋)