美將在韓部署「灰鷹」無人機北京新浪網 (2017-03-15 04:14)
原標題：美將在韓部署「灰鷹」無人機
新華社電 在朝鮮6日進行了4枚彈道火箭同時發射訓練后，多家媒體13日分別援引駐韓美軍及五角大樓消息報導，美國陸軍將在韓國全羅北道群山駐韓美軍基地永久部署「灰鷹」攻擊無人機系統及其操作人員。部署時間很可能是「明年初」。
美媒稱，美中情局已獲總統特朗普授權，可直接對疑似武裝分子進行無人機攻擊。
「鷹」落韓國
駐韓美軍發言人布希13日發表新聞公報說，MQ－1C「灰鷹」無人機將被派往美國陸軍第二步兵師第二戰鬥航空旅，將「顯著提高駐韓美軍以及我們的韓國夥伴的情報、監控和偵察能力」。
美五角大樓發言人戴維斯同日證實這一消息，並在新聞發佈會上表示，部署將「於明年初開始」。美軍同時表示，不光是韓國，美陸軍計劃未來開始在各步兵師部署無人機系統，以提高情報獲取能力。
「灰鷹」遠程遙控攻擊無人機系統由美國通用原子能公司研發，是「捕食者」無人機的改良版，在偵察和監控技術配備上有所改進。它可在空中停留25小時，最高時速為309公里，最高飛行高度超過8800米，可攜帶「獄火」「毒刺」導彈以及「蝮蛇突襲」滑翔炸彈等多種武器。
柏林自由大學東亞研究院的華萊士說，「灰鷹」無人機同時可與「阿帕奇」攻擊直升機相整合，以應對朝鮮半島的惡劣天氣。美國軍方今年早些時候已在韓國輪換部署了24架AH－64D「阿帕奇」直升機。
(海洋)
關鍵字：
上一則：刷臉可支付 無師能自通
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BALLY 皮夾．BALLY 吊飾．BALLY 化妝包．BALLY 手機．BALLY 提袋．BALLY 水餃包．BALLY 托特包．BALLY．BALLY 休閒鞋．BALLY 中夾．BALLY 手拿包．BALLY 牛皮 短夾．BALLY 眼鏡．Bally 長夾．BALLY 咖啡．BALLY 肩背包．BALLY 圍巾．BALLY 拉鍊 長夾．BALLY 拖鞋．BALLY 電腦．BALLY 彩妝．BALLY 短夾．BALLY 彩妝包．BALLY 鑰匙包．BALLY 背袋．BALLY 背包．bally 包包．BALLY 卡夾．BALLY 水餃．BALLY 郵差包
- Mont Blanc 萬寶龍 傳奇經典 女性淡香精75ml
- 【NIKE】慢跑鞋 Lunarglide 8 SP 男鞋 低筒 運動 跑鞋 東京
- 【樂高LEGO City Police】警察局(LT60141)
- AstroAvia 德國飛越萬里飛行計時鬧鈴碼錶
- CLOIE 寶石情緣晶鑽腕錶-黑x粉晶鑽框/34mm
- 【EPSON】AL-C2900/CX29NF 紅色碳粉匣(S050628)
- J.SPRINGS系列 跨時代三眼計時時尚腕錶-綠X銀/43mm
- 加拿大Therapeutica舒樂健康頸枕
- BAKLY 撼動系列德意防衛軍全日曆腕錶-黑x紫圈/44mm
- Ice-Watch BMW運動系列 摩登潮流計時手錶-白/48mm
限韓令 在南韓工作中國大陸人也遭殃【NOWnews今日新聞】
美國怎麼還不和我們「坐下來談談」？【北京新浪網】
哪來的破衣？【北京新浪網】
土耳其警告荷蘭：你們將付出代價！【北京新浪網】
親手剪斷兒子性生活 辛巴威母子送醫治療【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》