原標題：刷臉可支付 無師能自通

近日，《麻省理工科技評論》評選出「2017年十大突破技術」：可在高速公路上自動駕駛的長途貨車、不久可望普及的刷臉支付、能真實還原事件和場景的360°全景相機、描繪人體中各種細胞類型全目錄的「細胞圖譜」、可繞過神經系統損傷治愈癱瘓的無線「腦體電子元件」……

榜單集中代表了全球科技領域的最新進展和趨勢，榜單上的技術已經或很快將進入並改變我們的生活。

廣州日報全媒體記者 溫俊華編譯

1.自動駕駛長途貨車

發展：戴姆勒公司的「Freightliner Inspiration」卡車在2015年就獲得了上路資格（僅限美國內華達州），該車配備一部可以檢測道路標識線的立體攝像機、一個可以檢測道路障礙物的雷達，可以執行有條件限制的自動駕駛：其內置的自動駕駛模塊會在卡車進入高速公路后激活，行駛時會始終同前車保持安全距離，在固定車道內行駛，不會主動超車。

當前，該車型仍在測試中，仍配備一名駕駛員。如卡車在行駛時遇到無法處理的情況，駕駛員可以介入處理。

難點：目前，自動駕駛長途貨車的技術難點仍是感測系統和駕駛程序設計，要使自動駕駛貨車像專業貨車司機一樣能感知路況和環境並迅速做出反應，上述技術仍需測試改進，這也是目前幾大生產商對商業進程保持謹慎的原因。

2.刷臉支付

發展:臉部識別技術結合高清晰的攝像機和先進的計算機測算方法，測量面孔的關鍵「節點」，如兩眼之間的距離、鼻子的長度和寬度等，能勾勒出個人的臉部特徵，該技術已公認比較成熟可靠。

在臉部識別技術的各種應用，刷臉支付擁有較強的商業盈利前景，例如，支付寶正在試驗「微笑支付」，讓顧客通過臉部識別的方式付款。

難點：臉部識別技術的應用在為個人生活帶來便利的同時，也存在一些明顯的弊端，比如個人隱私可能隨時遭到侵犯。

發展：360°照片和視頻記錄被認為是當前新聞報導的新標準，也將成為人們記錄日常生活和美好假期的時髦作品，改變人們分享故事的方式。360°全景相機目前已有好幾家公司生產，價格低於500美元。

3.360°全景相機

4.增強學習

發展：增強學習是一種無導師在線學習技術，其目的是構造一個控制策略，使機器從複雜的環境中感知信息，對信息進行處理，選擇最優的動作，得到信息回饋後進入下一輪學習訓練。增強學習正在越來越多的領域得到應用，尤其是自動駕駛和體育競技領域，AlphaGo擊敗圍棋冠軍李世石正是這一技術領域的一大突破。

難點：增強學習技術預計在未來1~2年內達到成熟階段，目前研究人員正在研究如何在有多個目標的複雜情況下進行增強學習。

5.殭屍網路

發展：殭屍網路是指採用一種或多種傳播手段，將大量主機感染bot程序（殭屍程序）病毒，從而在控制者和被感染主機之間形成可一對多控制的網路。攻擊一旦實現，眾多的計算機就在不知不覺中如同殭屍群一樣被人驅趕和指揮著，成為被人利用的一種工具。

難點：目前人們使用的便宜且缺少安全性的網路攝像頭、攝像機和其他「物聯網」的小設備越來越多，令黑客們可以輕易構建大型殭屍網路，大規模地擾亂互聯網，這種黑客活動已越來越難制止。

6.太陽能熱光伏電池

發展：太陽能熱光伏電池利用太陽能轉化為熱能，再將熱能重新轉化為光，且聚集在太陽能電池可使用的光譜範圍內，能提供日落後仍能工作的廉價太陽能發電技術。

難點：目前，業界目標是將傳統太陽能電池的效率翻倍，預計目標能在未來10~15年內達成。

7.「細胞圖譜」

發展：「細胞圖譜」計劃的目的是破譯出人體中每個細胞的類型和特性，構建健康人體的參考圖，從而加速生物醫學和藥物研製的進展。專家預計，「細胞圖譜」能在未來5年內完成。

難點：教科書上的傳統觀點認為人體中大約有300多種類型的細胞，但是最新研究發現實際細胞類型可能上萬，因此，「細胞圖譜」是一項龐大的工程，目前來自美國、英國、瑞典、以色列、荷蘭和日本等國的國際科學家團隊參與工作，給每個分子標記。但也有科學家認為，人類「細胞圖譜」的用途並不明確。

8.基因療法2.0

發展：人類的許多疾病是由單基因突變造成的，基因療法的原理就是將正常的健康基因遞送到患病部位，從根源上治療這些疾病。

基於該項技術的不斷突破，美國將在今年批准首個基因治療技術，該項技術用於治療遺傳性眼盲，研究人員成功將改造后的基因序列編入病毒載體，再注射到患者視網膜內，使之得以表達，從而令視網膜感光細胞存活並保有功能，患者得以恢復感光。此外，另外兩種遺傳性疾病的基因治療也已獲得歐洲監管部門的批准。

難點：十多年前，人們就開始嘗試基因療法，但效果並不理想，有人甚至付出生命的代價。專家認為，基因治療技術目前已經升級到2.0版，已能解決罕見遺傳病治療過程中的基本問題。目前的挑戰是，一些疾病如糖尿病和心力衰竭等，涉及多個基因，而且每個患者的突變情況都不一樣，研究人員很難知道具體哪個基因發生了突變。

9.扭轉癱瘓

發展：研究者設想利用無線「腦體電子元件」繞過神經系統的損傷，即通過無線電將大腦讀取技術連接到身體上的電刺激器，創造出「神經旁路」，使得患者能通過大腦的想法控制肢體。

法國神經學家以一隻獼猴為研究對象，他們用刀片切斷獼猴的脊髓，使其右腿癱瘓，然後在獼猴的頭骨下安裝了一個記錄裝置，接觸其運動皮層，並在受損脊髓周圍縫上一層柔韌的電極，並用無線連接將這兩個電子設備連通，成功讓猴子再次走路。

難點：該項技術離發展成熟至少還需10~15年。

10.實用性量子計算機

發展：量子計算機是遵循量子力學規律進行高速數學和邏輯運算、存儲及處理量子信息的物理裝置，曾被認為「紙上談兵」而缺乏實用價值。去年，量子計算機應用迎來突破：谷歌公司打造出了一台9量子比特的機器，IBM公司試用量子處理器。科學家認為，量子計算機技術將對人工智慧、機器學習領域帶來革命性的促進，對化學、物理、製藥及信息安全等領域產生深刻影響。

專家認為，按照目前的研發進度，量子計算機技術能在未來4~5年內日漸成熟。

難點：如何消除隨機雜訊效應，修正系統誤差是量子計算機的一個技術難題。

背景延伸

《麻省理工科技評論》

《麻省理工科技評論》創刊於1899年，是世界上歷史悠久、影響力較大的技術商業類雜誌。自2001年起，《麻省理工科技評論》每年遴選並公佈10項即將對人們工作生活產生深遠影響的新興技術，2003年開始以「突破技術」替代「新興技術」。

雜誌評選的年度突破技術不僅僅代表這一年的科技進展，更是能影響未來5至10年的科技發展趨勢，例如，2005年《麻省理工科技評論》的十大突破技術就提到了如今大熱的人工智慧。