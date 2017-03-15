【大成報／雲林縣報導】一例一休引發勞資爭議不斷，勞工忐忑不安群起抗議，已有南投縣長林明溱表示將不執行一例一休的施行；對此，雲林縣政府針對此政策提出說明：1.勞基法新制甫實施，為避免事業單位因法令認知不足，而衍生勞資爭議，雲林縣政府將依中央政策，分期進行「宣導」、「輔導」及「檢查」，以協助並督促事業單位落實勞基法。2.因「一例一休」影響層面廣大深遠，雲林縣政府將擇期與勞資雙方召開面對面的傾聽會，深入了解勞資雙方之意見。3.縣府目前已陸續召開小型說明會，分區詳細解說修正後的法令，並開放上班時間一對一的諮詢，以及全面輔導業者，以免其誤觸法令而遭罰。4.縣府勞工處將製作有關一例一休「重點檢視項目手冊」及「表格文件範本」，讓各事業單位在行政作業上有所依循。5.雲林縣政府在相關研討交流及說明會後將彙整勞資雙方意見，如有窒礙難行部分再反應中央勞動部。(記者張立明整理)