雲林縣長李進勇率團慰勞縣籍教育召集戰士大成報 (2017-03-15 00:17)
【大成報／雲林縣報導】
雲林縣籍後備軍人106年度2千餘位分3梯次於成功嶺營區接受5~7天教育召集訓練，首梯參訓期間為3月11至17日止約600員來自各鄉鎮的後備軍人參訓。
雲林縣長李進勇率民政處長程源宏、兵役權益科長簡信月，在雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰、委顧團謝俊煌團長、雲林縣軍人服務站長高志強、專員林振盛、雲林縣青溪總會理事長陳啟旺、青溪婦女協會理事長吳美霞等在地後備同心組織代表陪同下，前往臺中成功嶺營區召訓地，慰勞參訓子弟兵，頒發慰勞金，三梯次總計22萬4,000元，鼓舞後備軍人士氣並慰勉20鄉鎮市後備軍人輔導中心參與連訪工作之辛勞。
李進勇縣長並參加教召戰士慶生餐會，與戰士們共進午餐，分享在營生活喜悅，現場氣氛非常熱絡溫馨。
李進勇表示，東亞情勢緊張，南北韓政局動盪，國際情勢變化無常，國家要有足夠的國防力量，保護國家安全，捍衛國人生命財產安全。
李進勇指出，在中央「精簡常備、廣儲後備」的國防政策下，必須落實召集訓練工作，厚植後備戰力，支援常備兵力，強化國防戰力。
李進勇縣長也感謝召訓後備軍人，在解甲歸田後，仍不定時接受教召訓練，不論士農工商各業，都能聞令報到，接受教召訓練，精進體能與戰技，作為國防不可或缺的重要力量。
雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰表示，感謝各界親自蒞臨慰問教召員，全力支持相挺後備部隊，期許教召員解召返鄉後，能持續協助推動全民國防，提昇後備動員力量，捍衛國家固守家園。(記者張秦華翻攝)
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