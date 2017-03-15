英國首相批評蘇格蘭尋求再次舉行獨立公投北京新浪網 (2017-03-15 01:46)
新浪美股 日期:15日據彭博報導，英國首相特里莎·梅駁斥了蘇格蘭再次舉行獨立公投的企圖，指責蘇格蘭領導人食言，預示著她將阻撓再次公投。
梅表示，民調數據顯示，在2014年獨立公投失敗之後，大多數蘇格蘭人並不希望再次公投。她引述蘇格蘭前第一部長Alex Salmond兜售那一次公投時的話，那是「一代人才有一次的投票」。
「現在看起來一代的時間只有三年，」梅在英國議會下院表示；她指責蘇格蘭第一部長尼古拉·斯特金玩弄選民。「我不願意看到任何人拿聯合王國的未來玩憲政遊戲。」
英國行將脫歐，以及梅表示讓英國退出歐盟單一市場，是斯特金尋求第二次獨立公投的理由。對梅而言，就意味著她一方面要商談退出歐盟而不傷害貿易，另一方面還要勞心把蘇格蘭留在聯邦之內。
「梅希望在英國完成脫歐談判之後再說獨立公投，」華威大學的政治學教授Wyn Grant說。「那是可行的。」
蘇格蘭需要獲得聯合王國的批准才能進行公投，上一次是從梅的前任卡梅倫那裡獲得了同意。而去年6月份的退歐公投也是由卡梅倫召集的。蘇格蘭人在獨立公投之中以55%對45%否決了獨立；而在英國退歐公投之中則壓倒性地反對脫歐。
斯特金希望蘇格蘭有權選擇是跟隨英國一起脫離歐盟，還是成為一個獨立國家並進入歐盟單一市場。
梅的發言人昨日拒絕表示政府是否允許蘇格蘭再次公投，稱蘇格蘭議會到下周才可能考慮斯特金的要求，之後政府會提供詳細信息。
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