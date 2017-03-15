去年網購抽查商品 超三成不合格

國家質檢總局局長表示，去年抽查網上樣品6891批，合格的佔69.2%

昨日上午，十二屆全國人大五次會議中心召開了最後一場部委記者會，「壓軸出場」的是國家質檢總局局長支樹平、國家質檢總局副局長兼國家認證認可監督管理委員會主任孫大偉、國家標準化管理委員會主任田世宏。會上，支樹平就海淘、網購等社會關注的問題進行了回應，表示將進行全鏈條監管。

【電子商務】

網購商品抽查合格率69.2%

「我也有過網購經歷，家裡人也網購過。」對於電商產品質量的問題，昨日支樹平表態說，「網購」、「網淘」，電子商務現在成為一個新興業態，其流動性、跨界性、虛擬性的特點，對消費者來說確實很便利，但有些不法分子也利用這些特點，有欺詐消費者或者「謀取不義之財」的現象。

支樹平介紹，目前，質檢總局已專門成立全國電子商務質量管理標準化專業技術委員會，研究電子商務標準，現在立項了一批標準，形成電商體系的標準「過濾系統」。

同時，專門為「3C」認證開通一個「雲橋」系統，支持阿里巴巴、京東等7家主要電商平台，與質檢總局的強制性產品認證證書資料庫進行對接，「一年多來，我們交互的證書信息就有102萬項。」

支樹平說，電子商務是新事物，會幫助企業建立質量管理體系、品質控制體系，提高他們的自檢能力。

而質檢總局也組織了「神秘買家」，在網上買一些樣品進行檢測，不合格的就公佈、下架。

支樹平說，僅去年一年，大概抽了6891批網上樣品，不合格的有2122批，合格率69.2%，「我們找到這些不合格企業，就實行整治，不合格產品必須下架」，新的一年，會從源頭、標準、監管做起，著力培育「品質電商」。

【境外代購】

海淘商品暫未納入貨物管理

對於公眾關心的「海淘」商品質量問題，支樹平坦言，其中質量和品質可能是一個重要原因，「所以我們壓力也很大。」

目前，質檢總局對跨境電商的監管，由於還在國務院批准的過渡期內，所以主要是作為個人自用物品進行監管，實施檢疫，「重點看有沒有疫情疫病、有害生物傳入風險」，至於產品質量則是由購買的個人自己負責。

支樹平說，如果下一步海淘商品要納入貨物管理，就要從市場准入到生產註冊許可、進口檢驗等，按貨物來監管。

對於台灣媒體提出的，一月份4成台灣地區進口食品被「退回」情況，支樹平說，今年公佈的一月份未予准入食品、化妝品的信息中，總共公佈了403批次，其中有175批次來自台灣地區，包括167批食品和8批化妝品，來自台灣地區的不予准入食品、化妝品佔到43%以上。

他表示，台灣地區進入到大陸的食品、化妝品，雖然每批次數額不是很大，但是總批次數量很多。去年輸往大陸食品中，台灣地區的食品總額只佔到1.3%，但是批次佔到5.3%。去年總共從台灣地區進口8萬多批，檢出了700多批，檢出率不到1%。

【食品安全】

352企業列入不良記錄名單

支樹平介紹，目前國家質檢總局對於進口食品採取了進口前、進口時和進口后的全鏈條監管。

「境外地區要把食品進到中國，我們要對他們的食品管理體系進行評估」，他介紹，質檢總局要求境外進到中國的企業實行註冊，對進出口商進行備案，還要求附出口國家（地區）的官方證書，「這樣的話，就把監管的源頭伸到境外去了。」

據統計，現在已經有178個國家和地區，8大類2000多種進口食品獲得准入。對89個國家和地區共16000多家食品企業實行註冊，還對12萬多家境外出口商和3萬多家境內進口商實施了備案。

進口食品到了口岸要進行現場查驗，要抽檢送實驗室檢驗。發現問題，進行風險監測預警，「對不合格的食品，該銷毀銷毀，該退運的退運。」

進口后還要跟蹤監管，把住「最後一公里」。支樹平介紹，現在建立了食品進口銷售記錄平台，僅2016年就已經錄入了55.9余萬多條信息，其中對352家境內外企業列入不良記錄企業名單。這樣對進出口食品可以做到「源頭可追溯、去向可追蹤、產品可召回」。

采寫/新京報記者 黃穎