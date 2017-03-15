國家統計局14日公佈了2017年1至2月多項國民經濟運行數據。數據顯示，今年1至2月份，全國規模以上工業增加值，按可比價格計算同比增長6.3%，增速比上年12月份加快0.3個百分點，比上年同期加快0.9個百分點；全國固定資產投資(不含農戶)41378億元，同比增長8.9%，增速比上年全年加快0.8個百分點；社會消費品零售總額57960億元，同比名義增長9.5%(扣除價格因素實際增長8.1%)，增速比上年12月份回落1.4個百分點，比上年同期回落0.7個百分點。

國家統計局新聞發言人盛來運表示，1至2月份，經濟運行的主要指標數據表現比較積極，多數指標都趨向改善並好於預期。綜合來看，經濟總體運行延續了去年下半年以來穩中有進、穩中向好的態勢，並出現了三大積極變化：一是穩的基礎在加強，主要表現在實體經濟的活力在增強，效益在好轉；二是進的力度在加大，主要表現在供給側結構性改革在深入推進，結構改革的效果在延伸擴展；三是好的勢頭在延伸，主要表現在增長、就業、通脹和國際收支四大指標的運行情況在繼續改善。

「內外需全面復甦，出口、製造業投資、房地產投資、基建等的回升均超預期，中國經濟周期正從衰退走向復甦。」方正證券首席經濟學家任澤平認為，驅動因素來自於美國加速對中國出口和製造業投資的外溢、地方政府換屆后的基建投資衝動、一二線和部分三四線城市地產存在補庫存需求以及實際貸款利率較低企業融資需求旺盛等。他表示，從中長期角度看，中國經濟可能已告別過去長達6年的去產能、通縮和資產負債表調整，正站在新周期的起點上。

交通銀行首席經濟學家連平表示，近期經濟運行回暖信號增強，供需兩端回升帶動工業生產加快，服務業發展勢頭向好，今年一季度經濟增速可能不會低。不過，雖然短周期出現反彈，但2017年的經濟增長目標會有所下調。一方面，經濟運行仍然存在不少突出矛盾和問題。近期經濟反彈帶來資產泡沫加大風險以及工業產品價格快速上漲的結構性通脹壓力，外需不穩、結構粗放、產能過剩、霧霾頻發，短周期反彈難以掩蓋長周期下行趨勢。另一方面，經濟增長目標的適度下調，為推動經濟結構轉型提供更大的空間。適度下調GDP增速表明不再搞強刺激，保持政策定力，深入推進關鍵領域改革，促進新舊動能轉換，加大結構調整力度，讓經濟增長質量和效率得到提升。

值得一提的是，1至2月份，民間固定資產投資24977億元，同比名義增長6.7%，增速比去年全年提高3.5個百分點。任澤平說，受益於第三產業的民間投資明顯改善，民間投資增速保持上行趨勢。數據顯示，第三產業的民間投資增速提高了7.4個百分點。盛來運表示，去年以來，黨中央、國務院在促進民間投資增長方面出台了一系列政策措施，效應在不斷顯現。此外，市場環境也在好轉，政府PPP項目的落地在加快。這些因素共同促進了民間投資好轉回升，這個趨勢還會延續下去。

盛來運說，由於實體經濟在好轉，結構改革在穩步推進，宏觀經濟運行態勢良好，整個市場預期也在繼續改善。從製造業採購經理指數(PMI)連續五個月超51%就可以看出，今年宏觀狀況明顯改觀，大家的信心在增強。

據悉，國家統計局還首次發佈了服務業生產指數。1至2月份，全國服務業生產指數同比增長8.2%，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業表現強勁。盛來運表示，中國的產業結構在積極轉型，由工業主導向服務業主導轉變的趨勢非常明顯，2016年服務業增加值佔GDP的比重是51.6%。因此，國家統計局推出了這樣一個全面反映服務業短期變化的綜合指標，以便更好地服務宏觀決策和企業決策，同時滿足社會各界觀察中國服務業發展狀況和趨勢的需求。