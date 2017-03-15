代購網購「掩護」 肉毒素「流毒」難禁

北京市食葯監局聯合多部門查處非法美容針；境外私自帶入「線上」隱蔽交易增加執法難度

近日，在北京市食品藥品監督管理局和公安部門聯手查處的多個醫療美容「黑窩點」內，執法人員發現了涉嫌未經批准進口的肉毒素等非法美容針劑。

為逃避查處，非法美容針劑大多通過微信等網路平台「線上」交易，取證難度較大，注射地點也多選擇在住宅、賓館客房等環境隱蔽但衛生條件堪憂的場所。此外新京報記者調查發現，非法美容針劑很多是通過海外代購等非法途徑流入，最終由一些非正規醫療美容機構使用。這些無保障的非法美容針劑，給消費者帶來巨大隱患。

中國整形美容協會法律事務部主任曹偉認為，豐富市場產品種類，降低醫療美容產品稅費，拉平國內外產品價格、種類上差異，同時加大行業打擊力度，是目前解決美容針劑亂象的當務之急。

查處「黑窩點」頻現肉毒素

昨日下午2點半，在崇文門外大街的搜秀城三層美甲區一店鋪內，北京市公安局環食葯旅總隊及東城區食葯監、衛生部門的聯合執法人員，發現一名身穿白大褂、戴著口罩和橡膠手套、自稱姓劉的女子，正準備為兩名年輕女子注射肉毒素。

劉某身邊鋪著白色墊巾的矮凳上，擺著一瓶外包裝和瓶蓋都被打開的「衡力」牌A型肉毒素及一瓶標識為韓文的「綠毒」（編者注：一種進口肉毒素），此外還有一小瓶生理鹽水及兩根拆了包裝的針管。

「瘦臉針……」面對詢問注射藥品為何物的執法人員，正在配藥的劉某停下手中的活說。據劉某稱，這些肉毒素都是其購買，並以3200元兩針的價格為顧客注射。

在劉某隨身的小行李箱里，執法人員還發現與冰袋一同包裹在毛巾內的10餘支「肉毒素」產品，包括國產的「蘭州衡力」及外包裝上寫滿韓文的進口品牌。被塞滿的行李箱內還有各類藥品、器械及針管等醫用耗材。之後執法人員將劉某帶走調查。

而就在此前一天下午，北京市食葯監局聯合市公安局環食葯旅總隊等多家執法單位查處了位於東城區美博城和朝陽區姚家園地區的3家美容商戶，在現場發現了涉嫌未經批准進口的肉毒素針9支和注射器。公安部門現場對涉案藥品進行了查扣，並抓獲涉案人員2人。

非法針劑藏身「線上」交易

新京報記者了解到，今年2月22日，北京市食品藥品監督管理局就聯合公安部門，啟動打擊非法銷售使用A型肉毒毒素（即肉毒素）專項行動。「注射用A型肉毒毒素在我國按特殊藥品管理，只能在正規醫療機構的專業醫生指導下使用」，北京市食品藥品監督管理局有關人士提醒消費者，切勿輕易相信虛假宣傳自行購買和注射。

「就像賭博，大醫院太貴，又覺得打后好看，總覺得不至於出事」，在搜秀城三層美甲店鋪接受肉毒素注射的兩名女子稱，她們是通過美甲店老闆的介紹與劉某相識，雙方通過微信、電話聯繫詢價，劉某稱可提供瘦臉針的藥品及注射服務，后雙方約定在搜秀城三層美甲店注射。

執法人員介紹，隨著近年打擊力度不斷增大，從事非法醫療美容人員的反偵查意識也越來越強。為防範打擊，買葯、注射等大多在微信等網路平台「線上」交易，再通過微信、支付寶進行付款，不會開具收據、發票等證明，給執法部門取證帶來難度，注射地多選擇在公寓樓、快捷酒店或其他環境隱蔽但衛生條件堪憂的場所。

為躲避查處，有的從業者還會跟消費者提前商量好，一旦遇到執法人員，要求消費者謊稱與從業者是朋友或親屬，注射為了教學演示或親友間的互相幫忙。

執法人員認為，不少愛美人士抱著「賭博」的心態選擇價格實惠的「流動攤販」打針，也因此給了非法從業者更多生存的空間，因短時間可獲取暴利，這些非法從業者明知違法違規，依然「鋌而走險」。

■ 溯源

肉毒素海外代購 假貨比例高

「國內市場上熱銷的白毒、粉毒、綠毒和德國的西馬（編者注：均為進口肉毒素），我們在內地都有存貨……我這是在走私，不可能向你證明身份」，3月7日，新京報記者微信聯繫上了自稱是一家航空公司空姐的小白，其稱可從韓國代購肉毒素，其中白毒每支1200元。

不過當記者提出代購一支「白毒」時，小白表示為難，稱最近因為3·15和兩會，嚴查走私藥品，北京和江蘇的單子不接。

「我只負責賣葯，因為常飛國外，要托內地的朋友幫忙發貨」，小白稱，韓國禁止外銷針劑，藥店不能開架售賣。她從韓國將貨發到香港的清關公司，再清出來發往內地，「我被查過幾萬元的貨，如果被公司發現，空姐的職位也可能丟掉。」

但隨後，小白表示可「托閨蜜鋌而走險一次」，記者通過支付寶轉賬向其支付了1200元「貨款」。3月11日，記者從小白處購買的「白毒」從江蘇淮安發出，通過順豐快遞送到北京。「貨品倉庫、發貨地點必須經常換，不然太容易被查扣」，小白說。

小白的肉毒素利益鏈不止於此。交易后，小白提出可幫忙聯繫「正規醫院醫生」進行注射，注射費用500元，「你就說小白的客人就好，時間地點你們定，醫生一般在賓館出診」。

記者通過微信，與小白所稱「正規醫院醫生」的「高醫生」取得聯繫，並在一家賓館接受了皮試。

一名醫美診所醫生向記者透露，「除了正規醫美機構，市場上流通的肉毒素等美容針劑和藥品大多是水貨和假貨，這其中假貨佔比遠大於水貨。」

中國整形美容協會法律事務部主任曹偉介紹，「提包客」私帶非法注射材料情況並不少見，通過海外走私到國內，這類產品未經食葯監部門審批，屬於假藥。他表示，按照正規的流通鏈條，進口的藥品應先由生產地到包裝地，再經過海關的審批後進入內地，到達正規醫美機構，再到達客戶層。

■ 追訪

專家：應減少醫療美容產品國內外差異

需政府作為、業內規範、群眾支持合力治理源頭改善亂象

在網上輸入有關「肉毒素，玻尿酸」關鍵詞的新聞，類似上文中的各種「醫療事故」數不勝數。

朝陽法院民一庭法官宋曉佩介紹，目前很多沒有資質的美容機構屬於商業機構，不具備相關業務和手術的資質，消費者由於沒有病歷挂號單據、診療費用收據等證據，很難通過醫療損害糾紛維權，只能追究人身損害賠償。

「法院對微信證據的採用都很謹慎」，宋曉佩提醒，消費者如要進行美容整形一定要選擇有資質的機構，而且要盡量多留存書面證據，並仔細核查對方出具的書面說明。

非法醫療美容機構和美容針劑又該如何治理？中國整形美容協會法律事務部主任曹偉建議，若想更好解決，首先應該加快國內醫療美容產品的審批，不斷豐富國內的醫療美容產品種類，同時降低醫療美容產品的各種稅費，拉平國內產品和國外產品在價格、種類上的差異，使得國內消費者沒必要、不願意去使用國外產品。另外還應該加大國內非法醫療美容產品、醫療美容服務的打擊力度，工商、公安、葯監、衛生、信息等部門聯合執法，形成長效監管機制。

就源頭治理而言，曹偉認為，應建立職能部門監管、從業者舉報、加強社會各界教育和關注的三重監管體系。「只有政府作為、業內規範、群眾支持三者都合力治理時，這種亂象才能真正有所改善。」

采寫/新京報記者 趙蕾 李明 李禹潼 劉洋