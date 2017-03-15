國家統計局發佈數據顯示，今年前兩月國民經濟運行穩中向好

前兩月全國商品房銷售額破萬億

新京報訊 （記者沙璐）國家統計局昨日發佈的宏觀經濟數據顯示，1-2月份經濟運行的主要指標數據，多數指標表現比較積極，國民經濟運行穩中向好，其中，房地產開發投資增速提高，土地購置面積增長由負轉正。

「無論是跟去年的1-2月份，還是跟去年年底11、12月份相比，多數指標都趨向改善，有些指標的表現好於預期。」國家統計局新聞發言人盛來運在昨日召開的發佈會上表示。

房地產開發投資增速比去年加快

記者注意到，前兩個月房地產市場多項指標呈現積極態勢。「房地產投資的數據，出乎不少人預期。」國家統計局新聞發言人盛來運在昨日召開的發佈會上表示，「去年10月份開始的新一輪房地產調控，大家很擔憂是不是會把房地產市場打壓下去，會不會造成房地產投資的大幅下滑，進而影響經濟增長。但是從1-2月份情況來看，應該說這個指標表現是好於預期的。」

數據顯示，今年1-2月份，全國房地產開發投資9854億元，同比增長8.9%，增速比上年全年加快2.0個百分點，比上年同期加快5.9個百分點，其中住宅投資增長9.0%。房屋新開工面積17238萬平方米，同比增長10.4%，其中住宅新開工面積增長14.8%。

去庫存方面，前兩個月，全國商品房銷售面積14054萬平方米，同比增長25.1%，其中住宅銷售面積增長23.7%。全國商品房銷售額10806億元，同比增長26.0%，其中住宅銷售額增長22.7%。2月末，全國商品房待售面積70555萬平方米，比上年同期下降4.6%。

1月份3個城市新建商品住宅價格持平

1月份的房價數據還顯示，15個一線和熱點二線城市中，11個城市新建商品住宅價格環比下降，3個城市持平，1個城市漲幅回落。三、四線城市去庫存力度加大，1-2月份非重點城市商品房銷售面積同比增長35.9%，增速比上年全年加快14.0個百分點。

此外，1-2月份，房地產開發企業到位資金22880億元，同比增長7.0%。房地產開發企業土地購置面積2374萬平方米，同比增長6.2%，上年全年為下降3.4%，實現了由負轉正。

對於這些指標數據，盛來運分析，房地產投資增長8.9%，不僅沒有下行，而且還比去年年底加快了2個百分點。商品房銷售面積增長25.1%，儘管跟去年同期比略有回落，但是比去年全年還是上升了2.6個百分點，尤其是非重點城市，也就是三四線城市商品房的銷售面積大幅增長。

盛來運表示，「這說明去年10月份以來，新一輪房地產市場調控採取的因地制宜、分城施策的調控措施是正確的，而且成效是明顯的，既維護了房地產的穩定發展，同時又使房地產去庫存的進程沒有受到影響。」

■ 看點

前兩個月CPI平均水平1.7%

從2月份價格走勢來看，生產者價格指數與居民消費價格指數差距越來越大。2月份CPI同比上漲0.8%，環比下降0.2%，PPI同比上漲7.8%，環比上漲0.6%。CPI漲幅比1月份回落1.7個百分點。

對於居民消費價格同比漲幅回落得比較多，盛來運介紹，去年春節正好是在2月份，居民消費價格基數比較高，今年春節是在1月底，2月份已經過完春節，再加上今年2月份氣溫比較高，所以一些食品價格，像蔬菜價格在回落，造成2月份居民消費價格的翹尾大幅減少，減少了1.5個百分點。

不過，1-2月份CPI平均水平是1.7%，比去年全年只回落0.3個百分點。「如果把食品價格和能源價格扣掉后的核心CPI，是上漲2.0%，這樣看CPI回落的幅度相對比較平緩。」他說。

而PPI為什麼會繼續往上漲，漲幅比較大，這主要是翹尾因素的影響。此外，新漲上來的原因主要是鋼鐵、煤炭、化工、石油這些原材料的上漲所貢獻的。「把這兩個價格合在一起看，市場供求關係是在改善的。」

盛來運表示，物價走勢相對是比較溫和的，也不會出現大家所擔心的通脹，因為現在的農產品的供應是充裕的，工業品供過於求的矛盾沒有根本緩解，在這樣一種大的環境之下，總體的物價形勢走勢應該是比較溫和的。新京報記者 沙璐