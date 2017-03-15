「去槓桿」要從改革金融供給入手

去槓桿」要從改革金融供給入手。雖然金融業改革舉措不斷，但始終沒能改變銀行業在整個融資體系中的絕對優勢地位。到了地市一級，融 資渠道更是十分單一，企業融資基本上局限於銀行信貸和各類民間借貸。因此，從一定意義上說，高槓桿率是現有金融制度供給的結果。

作為供給側結構性改革的重要目標之一，「去槓桿」就是要降低經濟對槓桿的依賴性，降低全社會融資結構中對債務融資的依賴程度。

然而，根據我們對各省份出台的「去槓桿」措施的分析，對一些地方「去槓桿」實際情況的調查，發現許多地方政府，都把「去槓桿」認知為化解金融機構不良資產 風險與降低政府債務利息成本。由此採取的措施，大多集中在對轄區內商業銀行不良資產的處置，政府債務的置換。這樣做的結果，不僅沒有解決地方經濟槓桿率居 高不下的問題，反而反映出地方政府在「去槓桿」上束手無策的境況。

對於地方政府來說，「去槓桿」確實存在許多現實困難。其一，地方融資渠道過於集中於債務融資，缺乏其他融資交易平台的支撐和補充，相關政策法規也沒有跟 進，使得利用金融政策「去槓桿」成為空談。其二，地方經濟主體主要由民營企業組成，很多民營企業長期處於高負債，短期債務用於長期資本運營，一旦經濟景氣 度下降，其債務鏈有如繃緊的發條，稍擰即斷。在現有融資結構下，金融機構一旦收縮信貸，企業就面臨資金鏈斷裂的風險。因而單純的「去槓桿」，不僅未能解決 地方經濟債務負擔，反而直接惡化企業經營狀況。其三，在現行融資體制下，地方政府很難在「去槓桿」上有更大作為，由於缺乏平台，許多政策也難以實施。結果 只能在解決地方性商業銀行不良資產和政府債務問題上做做文章。

綜上分析，要實現「去槓桿」的目標，關鍵是要從源頭解決問題，從改革金融供給方式著手。具體建議：

第一，加快多層次資本市場的建設。不僅要建立全國性多層次資本市場，更要大力推進建立地方性多層次資本市場，為企業開闢資本通道。

目前，對發展資本市場的認識存在一定偏差，認為只有交易所才是資本市場，只有IPO才是資本融資，導致股權投資扎堆IPO、定增和新三板，而企業急需的PE前的資本融資供給和融資服務嚴重不足。

一直以來，我國金融體系的設計，是以商業銀行為中心的。雖然金融業改革舉措不斷，但始終沒能改變銀行業在整個融資體系中的絕對優勢地位。到了地市一級，融 資渠道更是十分單一，企業融資基本上局限於銀行信貸和各類民間借貸。因此，從一定意義上說，高槓桿率是現有金融制度供給的結果。

作為供給側結構性改革的重要目標之一，「去槓桿」就是要降低經濟對槓桿的依賴性，降低全社會融資結構中對債務融資的依賴程度。

然而，根據我們對各省份出台的「去槓桿」措施的分析，對一些地方「去槓桿」實際情況的調查，發現許多地方政府，都把「去槓桿」認知為化解金融機構不良資產 風險與降低政府債務利息成本。由此採取的措施，大多集中在對轄區內商業銀行不良資產的處置，政府債務的置換。這樣做的結果，不僅沒有解決地方經濟槓桿率居 高不下的問題，反而反映出地方政府在「去槓桿」上束手無策的境況。

對於地方政府來說，「去槓桿」確實存在許多現實困難。其一，地方融資渠道過於集中於債務融資，缺乏其他融資交易平台的支撐和補充，相關政策法規也沒有跟 進，使得利用金融政策「去槓桿」成為空談。其二，地方經濟主體主要由民營企業組成，很多民營企業長期處於高負債，短期債務用於長期資本運營，一旦經濟景氣 度下降，其債務鏈有如繃緊的發條，稍擰即斷。在現有融資結構下，金融機構一旦收縮信貸，企業就面臨資金鏈斷裂的風險。因而單純的「去槓桿」，不僅未能解決 地方經濟債務負擔，反而直接惡化企業經營狀況。其三，在現行融資體制下，地方政府很難在「去槓桿」上有更大作為，由於缺乏平台，許多政策也難以實施。結果 只能在解決地方性商業銀行不良資產和政府債務問題上做做文章。

綜上分析，要實現「去槓桿」的目標，關鍵是要從源頭解決問題，從改革金融供給方式著手。具體建議：

第一，加快多層次資本市場的建設。不僅要建立全國性多層次資本市場，更要大力推進建立地方性多層次資本市場，為企業開闢資本通道。

目前，對發展資本市場的認識存在一定偏差，認為只有交易所才是資本市場，只有IPO才是資本融資，導致股權投資扎堆IPO、定增和新三板，而企業急需的PE前的資本融資供給和融資服務嚴重不足。